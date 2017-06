Partager

Disponible sur Google Chrome, Mozilla Firefox et Opera, cette simple extension vous permet d’ajouter des emojis via une liste qui les classe par catégorie, ou alors en passant par la barre de recherche.

Si Facebook et Twitter permettent une intégration rapide des emojis dans vos conversations et status, ce n’est pas le cas partout, et cette extension vient faire le travail!

Alors allez, c’est par ici : emojione.com