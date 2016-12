The Walking Dead : Steven Yeun réagit

Partager

(spoilers! À lire seulement après l'écoute de l'épisode The Day Will Come When You Won’t Be)

Alors qu'était diffusée la première de la septième saison de The Walking Dead sur AMC, tout le monde savait qu'au moins un des personnages de la série culte allait voir sa route se terminer.

Ce n'est finalement pas un, mais bien deux personnages qui auront été victimes du (très) vilain Negan (Jeffrey Dean Morgan) et de sa « Lucille ». D'abord Abraham, puis Glenn.

Le choc aura été particulièrement brutal pour ce dernier, non seulement victime d'une mort atroce, mais aussi parce que ce personnage faisait partie des dix derniers personnages originaux à avoir jusqu'ici survécu depuis la première saison de The Walking Dead.

Invité en compagnie de toute la distribution de la série à l'émission Talking Dead, l'acteur Steven Yeun s'est exprimé quant à sa vision des derniers moments de Glenn sur The Walking Dead, et des siens comme membre de l'équipe en tant qu'acteur.

« Pour moi, personnellement, je pense que la mort du personnage dans la bande dessinée, Robert (Kirkman) a écrit quelque chose de tellement tordu et à la fois merveilleux pour en finir, pour créer une histoire avec autant d'impact. Quand tu lis cette bande dessinée, tu ne veux pas que ça aille à quelqu'un d'autre. Je pense même avoir dit : ne donnez pas ça à quelqu'un d'autre. C'est affreux de dire ça, mais vivre ça était tellement sauvage et à la fois brave, de la manière dont ça a été réalisé à la télévision dans un médium différent je pense que c'était efficace. Pour moi, la motivation était là de dire : Oui, ça semble super », explique Steven Yeun.

L'acteur a également mentionné qu'il avait été très difficile de garder le secret concernant Glenn durant une aussi longue période, s'étant même isolé à un certain moment. De plus, Steven Yeun a révélé que son meilleur moment était en fait l'expérience en entier au sein de The Walking Dead.

La série phare d'AMC reprend l'antenne dès dimanche prochain (30 octobre).