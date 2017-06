Quand il y a trop d'étoiles, c'est peut-être mauvais signe?

Tous ces Likes, Followers, retweets et évaluations d’app super positives sont-ils vraiment d’origine humaine?

Cette courte vidéo montre de quoi à l’air une ferme à clics (Click Farm) en Chine. Selon l’utilisateur twitter @EnglishRussia1, un homme Russe est allé visiter l’un de ces véritables usines de clics, qui contiendrait 10 000 téléphones, contrôlés par ordinateur et qui passent les journées à faire des retweets, des reviews d’app, etc.

Russian man visited Chinese click farm.They make fake ratings for mobile apps and things like this.He said they have 10,000 more phones pic.twitter.com/qE96vgCCsi