La stupidité du « Hot Water Challenge »

N’allez pas croire que les gens le font juste avec de l’eau chaude : on parle ici d’eau bouillante.Si c'était pas déjà assez cave pour vous, on apprend que des imbéciles lancent aussi de l’eau bouillante sur d’autres gens sans les avertir. Débuté entre 2103 et 2014, ce n’est que récemment que le « défi » a attiré l’attention, car plusieurs incidents reliés au phénomène ont fait comme victimes des enfants.

Le 6 aout dernier, une ado de 11 ans a été aspergée d’eau brulante par des « amis » alors qu’elle dormait. En juillet, c’est un garçon de 10 ans qui s’est retrouvé aux urgences pour de graves brulures. Et quelque temps avant, une fillette de huit ans a perdu la vie après avoir bu de l’eau bouillante avec une paille après qu’un ami l’ait défié de la faire.

Quel sera le prochain « challenge » stupide à prendre internet d’assaut ? Le Hot Lava challenge ? Le Ciment Bucket challenge ? Le « qu’est-ce tu fais là, l`cave » challenge ? Soupir….