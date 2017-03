Partager

Profitez de ce clip avant qu’il ne soit retiré de l’internet : Édité par Barre Fong sur Vimeo, voici la fin de Star Wars: Rogue One éditée pour une transition parfaite avec le début de Star Wars: A New Hope. C’est splendide, et même votre boss dira rien si il vous pogne en train de regarder ce clip au lieu de travailler.

"Rogue One" Spliced with "A New Hope" v.2 from Barre Fong on Vimeo.