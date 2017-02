L'émission de téléréalité qu'il vous manquait : Les Kattarshians.

Partager

Provenant de l’Islande, l’émission de téléréalité «Keeping Up With the Kattarshian» fait fureur sur le net. L’émission a été créée en partenariat avec la Société islandaise de protection des chats et met en scène Guðni, Ronja, Bríet, et Stubbur, qui proviennent tous d’un refuge.

On peut les voir à tout moment de la journée jouer, manger et dormir en direct via le service de streaming de la compagnie Nutiminn.

Sans surprises, ces images ont fait monter de manière spectaculaire le traffic de la compagnie!