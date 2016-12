Eugenie Bouchard : une robe qui secoue Wimbledon

Partager

Les penseurs chez Nike savaient exactement ce qu'ils faisaient en proposant à Eugenie Bouchard et ses homologues une robe blanche courte pour leur passage au tournoi de Wimbledon.

La robe sportive offre un style classique et moderne, mais son mouvement et sa longueur en aura fait réagir plus d'un.

Il faut dire que le tournoi majeur britannique est réputé pour ses règles strictes et son désir de tradition.

Short & sweet ? @nikecourt #stealtheshow A photo posted by Genie Bouchard (@geniebouchard) onJun 25, 2016 at 12:28pm PDT

La désormais célèbre robe respecte pourtant la « règle du blanc », mais s'avère trop courte aux yeux de plusieurs, y compris certaines des femmes classées pour l'événement sportif.

Pour Eugenie Bouchard, il s'agit cependant d'une controverse de pacotille.

« Je l’ai essayée il y a quelques mois et j’en suis très satisfaite. Je me sens bien dans cette belle robe et je n’ai aucun problème avec ça (…) Je pense que cette histoire a pris beaucoup trop ­d’ampleur (…) c’est très joli. J’adore les robes que je porte dans les tournois du Grand Chelem », aurait déclaré Eugenie Bouchard, selon ce que rapporte le Journal de Montréal.

Le tournoi de Wimbledon s'échelonne du 27 juin au 10 juillet.