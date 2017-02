Eugenie Bouchard en rendez-vous galant avec un fan

Partager

L'histoire débute avec la finale du Super Bowl, dimanche soir, 5 février.

Les Falcons d'Atlanta mènent largement sur les Patriots de Tom Brady.

C'est à ce moment-là qu'un fan, John Goehrke, interpelle la jolie Québécoise Eugenie Bouchard sur Twitter.

@geniebouchard if patriots win we go on a date? — TW1 (@punslayintwoods) February 6, 2017

« Si les Patriots l'emportent, on va en date ? », écrit-il à la joueuse de tennis.

Contre toute attente, Eugenie Bouchard, convaincue de la victoire d'Atlanta, a répondu au jeune homme et est entrée dans son jeu. Puis, on le sait, les Patriots font une remontée exceptionnelle et remportent le match.



Genie Bouchard, fair-play et bonne joueuse, accepte finalement d'honorer ce pari qu'elle vient implicitement de faire avec un fan sur les réseaux sociaux et lui demande où il habite en signe d'abdication.





L'échange entre les deux a fait le buzz, et Eugenie Bouchard a confié à TSN qu'elle honorerait son pari et qu'elle comptait inviter le jeune homme à l'un de ses prochains matchs, tous frais payés, avant de lui organiser une soirée en sa compagnie.



Pour la jolie joueuse québécoise de 22 ans, la leçon est claire : ne jamais parier contre Tom Brady.

Espérons que Jordan Caron, qui, si l'on en croit les récentes rumeurs serait de retour en couple avec Eugenie Bouchard, ne soit pas trop jaloux de laisser sa belle avec un parfait inconnu.

Pour John Goehrke, en revanche, c'est probablement l'anecdote de sa vie.