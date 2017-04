Beyoncé sur Instagram : 1M$ par publication

Partager

Depuis la fameuse publication qui annonçait sa grossesse sur Instagram, Beyoncé est devenue la personne la plus influente sur le réseau social de partage d'images Instagram.

Un titre honorifique qui manquait à sa collection personnelle. D'ailleurs, chacune des publications de Beyoncé vaudrait son pesant d'or.



La compagnie D'Marie Analytics, considérant le nombre d'abonnés et l'engagement de chacune des publications, estimerait que chaque photo publiée par Beyoncé rapporterait près d'un million de dollars à cette dernière.



« Sa façon de limiter les publications et de les organiser comme elle le fait provoque la frénésie de son audience. Ces temps-ci, less really is more », a confié Frank Spadafora, le directeur exécutif de D'Marie à Moneyish.

We would like to share our love and happiness. We have been blessed two times over. We are incredibly grateful that our family will be growing by two, and we thank you for your well wishes. - The Carters A post shared by Beyoncé (@beyonce) onFeb 1, 2017 at 10:39am PST



Ce petit jeu, Beyoncé l'a effectivement bien compris. En annonçant, dans un premier temps, sa grossesse gémellaire sur Instagram, Beyoncé a battu le record de la publication la plus aimée.



En moins de huit heures, la photo représentant Beyoncé en Madonne portant la vie, a récolté pas moins de 6 335 571 j'aime; battant ainsi le record jusqu'alors détenu par Selena Gomez qui buvait un Coca-Cola.



