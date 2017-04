Partager

Eh bien, chers amateurs de plages tropicales, d’abris en bambou et de lagons plus bleus que le chandail des Nordiques, réjouissez-vous ! Il est tout à fait possible de vous prélasser sur le même sable que les plus célèbres acteurs du grand écran. Aujourd’hui, nous vous proposons une sélection de huit destinations exotiques à couper le souffle comme celles vues dans les films hollywoodiens.