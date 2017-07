Visite de Pandora - Le monde d'Avatar

Partager Le 27 mai dernier, les passionnés de Disney se trouvaient à Orlando, en Floride, pour l'ouverture de Pandora: un nouveau site du célèbre parc d'attractions basé sur le film Avatar. Notre collaborateur Yves Douville y était! Les premières rumeurs ont commencé à circuler en 2011 à l’effet qu’une coproduction entre Disney et Lightstorm Entertainment, la société du cinéaste canadien James Cameron, serait sur le point de signer un partenariat afin de faire vivre l’ambiance du film Avatar à Walt Disney World. Six ans plus tard, Pandora - The World of Avatar est maintenant fin prêt à accueillir ses premiers voyageurs de partout à travers le monde.

Récit d’une visite haute en couleur J’ai eu la chance d'être invité à découvrir cette attraction à couper le souffle! Les visiteurs sont littéralement transportés sur Pandora, une planète en cours de guérison décimée par la guerre des années passées. Pandora s'efforce désormais de cultiver des relations plus saines entre ses nombreuses espèces animales et les humains avec lesquels ils cohabitent. Dès mon arrivée, j’ai été frappé par le spectacle des montagnes flottantes. Il est, d’ailleurs, tout simplement impossible de l'éviter ou de détourner le regard. La vue de ces montagnes et de ses gigantesques chutes d’eau présente un souci du détail encore jamais égalé, tous parcs confondus. Nos cinq sens sont entièrement sollicités lors de cette expédition dans ce nouveau monde fantastique.

La rencontre d’un autre monde Au fil de l’aventure, on croise la vallée de Mo'ara. Cette région de Pandora a été créée de toutes pièces afin de représenter un lieu de rencontre entre les différentes espèces. Cette visite donne tellement à voir qu’on peut passer des heures justes à apprécier les détails soigneusement élaborés... Il faut préciser que l’histoire, qui a servi de prémisse à ce qu’on découvre, nous situe dans un espace-temps d’environ une génération après les événements du premier film.

Un univers luxuriant Un autre élément attire rapidement le regard: la végétation inhabituelle qui existe sur Pandora! La flore «extraterrestre» est aussi captivante que sa topographie environnante. Lorsque j’ai parlé à Joe Rohde, qui a travaillé sur le projet, il m’a raconté que la flore fictive de Pandora se fond parfaitement avec les plantes terrestres existantes pour offrir une atmosphère familière tout en se mariant parfaitement aux zones climatiques de la Floride. L’équipe de production est arrivée à nous plonger dans une illusion parfaite, amalgamant plusieurs techniques tant conventionnelles que novatrices afin d’obtenir un effet grandiose. L’impression de parcourir un univers magique se fait sentir encore plus lorsqu’on emprunte les sentiers pédestres de la Vallée de Mo’ara. On passe alors sous les montagnes flottantes et ses magnifiques chutes qui se déversent dans une multitude de cascades. Au-delà de sa beauté, ce monde laisse également entrevoir des vestiges de la guerre faite par les humains aux Na’Vi, habitants de Pandora. Ainsi, une base militaire laissée à l’abandon rappelle que la vie n'y a pas toujours été pacifique. Cependant, la végétation sur les bâtiments en décrépitude et sur les artefacts laissés aux quatre coins de Pandora, permettent de deviner que la force de la nature a repris le dessus sur la bêtise humaine.

Rencontre avec les Na’Vi Les Na’Vi ont également retrouvé leur mode de vie et cette visite sur leur planète permet justement de s’imprégner un peu de leur quotidien. Mieux encore, on apprend leurs us et coutumes par l’art qui s’affiche en abondance sur Pandora et la musique omniprésente qui fait partie intégrante de leur culture. Coup de cœur pour les totems géants dédiés à leurs espèces magiques! Afin d’assurer la paix sur leur planète, les Na’vi ont permis l’implantation d’une entreprise étrangère en tourisme spatial, la société Alpha Centauri Expeditions (ACE). L’opération est assurée par des terriens qui ont décidé d’y élire domicile. L'objectif premier est de faire en sorte que les visiteurs se sentent chez eux lors de leur passage sans penser au monde extérieur. Brillante façon d’aider le visiteur à s’intégrer rapidement et de rester imprégné tout au long de la visite!

Les commerces de Pandora Dans les boutiques du site, on ne retrouve que des items disponibles sur Pandora. Les restaurants, quant à eux, prévoient servir des mets typiques uniquement offert sur cette planète fictive (et donc nulle part ailleurs dans les autres sections d’Animal Kingdom). Même les sacs de magasinage ne seront pas aux couleurs de Disney, mais bien à celles de Pandora. C’est définitivement une immersion totale!

Tous en bateau! La croisière familiale le long d’une rivière sacrée est certainement l’une des attractions phares de Pandora. À travers la forêt bioluminescente, on y fait d’étonnantes découvertes incluant un Na’Vi surnommé le Shaman of Songs, qui vous fera une sérénade à travers une faune animée et une flore scintillante. C’est l’une des créatures audio-animatronics les plus évoluées qu’on ait vu à ce jour. Coup de chapeau pour ce véritable tour de force! Après avoir arpenté une petite colline, vous aurez accès à une caverne recouverte d’anciennes peintures, créées par les habitants locaux au fil des générations. Cette caverne sert maintenant de laboratoire principalement utilisé pour protéger les Banshees, ces grands oiseaux en voie d'extinction sur Pandora.

Plein vol C’est ici que commencera votre deuxième aventure, le Flight of Passage. Comme dans le film, vous serez soumis à un rite de passage et vous aurez l’impression de voler sur le dos d’un Banshee.L’attraction est plus longue qu’anticipée, ce qui est une excellente chose. Fait à souligner, je n’ai pas ressenti de nausée, ce qui est souvent le cas dans des attractions utilisant la technologie des simulateurs tels que Star Tours. Les mouvements de l’attraction ne sont pas trop brusques, au contraire, ils sont très agréables. Les effets 3D sont aussi, à mon avis, très réussis.

Une expérience inédite… à vivre aussi la nuit! Avec l’arrivée de Pandora, Disney prend un nouveau virage. Il nous permet de vivre la vie au quotidien, sur une autre planète! C’est l’une des rares fois où l'on a le sentiment de faire partie réellement d'un autre monde. La dimension lumineuse de ce site donne également une excellente raison de vouloir profiter de la soirée à Disney’s Animal Kingdom (dont Pandora fait partie). Lorsque le soleil nous quitte, c’est une toute nouvelle vision de Pandora qui s’offre à nous. Ce nouveau monde s'illumine majestueusement et sa flore bioluminescente se réveille pour nous révéler un tout autre type d'expérience.