Un premier voyage ensemble...

Vous y êtes. C'est le moment où vous planifiez vos premières vacances en tant que couple. Félicitation ! Pour certain, cela n'a rien de bien stressant. On y va pour le plaisir d'être ensemble ailleurs pour une première fois. Pour d'autres, il s'agit presque d'un test pour une potentielle vie commune.

Ne vous attendez pas à trop de ce premier voyage. Gardez en tête que cinq jours ou trois semaines n’est qu’une goutte d’eau dans l’océan d’un couple. Il y aura des surprises, bonnes et mauvaises. De plus, vu contexte particulier, les gens peuvent agir différemment. Il se peut donc que certaines susceptibilités ressortent à quelques occasions. Les petits accrochages sont tout à fait normaux lors d’une première expérience. Normalement, les premiers jours passés, ces petits désagréments s’estompent d’eux-mêmes. Mais si la baboune perdure, il y a un problème.

En vacance, suivre un horaire rigide ajoutera stress et perte de jouissance du moment. Gardez-vous de la place pour l’improvisation, car il se peut très bien que vous ou l’autre changiez d’idée arrivée sur place. Alors à quoi bon ? Si vous avez le goût de suivre ces gens que vous avez rencontrés sur place plutôt que de faire du surf, ne vous empêchez pas. Vivez le moment présent ! Surtout si vous êtes avec vos enfants, qui sont eux aussi en vacances et qui ont déjà un horaire réglé au quart de tour avec l’école.

Établissez un plan de match

Si vous voyagez pour la première fois en tant que famille reconstituée, vous aurez sans aucun doute des ajustements à faire, surtout si vous avez chacun vos enfants. Vous devez alors établir un plan de match. Est-ce chacun y va avec ses propres règles pour ses enfants ou tout le monde suit la même ligne ? Est-ce que l’ado aura droit à certains privilèges ? Ont-ils des intérêts communs que l’on peut exploiter pour qu’ils s’amusent ensemble ? Jetez les bases d’une certaine structure et suivez là le plus possible. De plus, n’oubliez pas de communiquer les besoins de tous et chacun, des allergies, etc. Ainsi, en prenant compte de tous ces facteurs, les risques d’une mauvaise expérience sont réduits au minimum.