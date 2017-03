Seb Toots : « UNCORKED »

Partager

Le concept du parcours Red Bull Uncorked imaginé par Seb et Mark a pris vie en collaboration avec l’équipe de la station Grouse Mountain. L’idée a émergé au cours d’une séance de remue-méninges de fin de soirée. Pour la concrétiser, il a fallu consacrer plus de 260 heures de travail. Résultat : un superbe terrain d’élite situé sur le parcours emblématique The Cut de Grouse Mountain, qui surplombe Vancouver.

Les travaux se sont échelonnés sur une période de deux semaines précédant l’arrivée des athlètes. Des canons à neige ont fourni 30 acres pieds de neige dans la zone – assez pour étendre un pied de neige sur une superficie de 30 acres. De plus, l’équipe de Grouse Mountain pouvait compter sur les 600 cm de neige tombés sur la montagne cette saison pour construire les caractéristiques uniques.

Le parcours commence par une section d’inspiration urbaine, qui comprend un conteneur de transport de 10 pieds et deux rails sur mesure. Il débouche ensuite sur un rolling knuckle et sur deux sauts uniques avant de se terminer par un long rail de transfert. Seb a souligné : « Le parcours est davantage axé sur la technicité que sur la taille. C’est pourquoi nous avons ajouté des trucs, comme une tranchée dans le décollage d’un saut. » Les éléments du parcours sont conçus pour mettre au défi la créativité des riders en leur permettant d’essayer des aspects absents des parcours traditionnels de descente acrobatique.

Le public peut s’exercer sur une version à échelle réduite du parcours Uncorked cette saison, si les conditions météo le permettent.

Texte et images fournis par Red Bull