Quelques plans Airbnb originaux

Vous serez hébergés dans cette superbe roulotte toute refaite sur mesure, située sur la rue Omotesando, une des plus active de la ville. Tout sera à votre portée : des galeries d’art, des cafés et restaurants.

Vous résiderez dans les environs de New Delhi, dans une belle maison toute fenêtrée. La vue : un magnifique lac, et les sommets de New Delhi.

Cette ancienne résidence d’un artiste acclamé de la région pourrait passer pour un petit musée. Des sculptures ornent tous les murs du petit appartement funky à souhait. Quelques pas et vous vous retrouverez les bars branchés et les restaurants de la superbe Budapest.

Venant avec un four, l’électricité et tout le minimum pour passer une nuit confortable, cette carriole datant de 1920 vous fera vivre l’épopée de la Piste de l’Oregon.

Pas tout à fait économique, ni dans une zones très active, mais cette maison est 100% auto suffisante. Panneaux solaires, matériaux verts, elle est située dans une zone isolée de la Californie. Vous pourrez relaxer et déconnecter et vous promener dans le parc national du Joshua Tree.

10. Une roulotte, dans un loft, à Los Angeles.

Pourquoi ne pas considérer dormir dans une roulotte vintage dans le cœur du district des arts de Los Angeles? Cette roulotte originale et non modifiée de 1954 se trouve dans un loft géant, et vous aurez accès à toutes les commodités offertes : cuisine, toilettes, balançoire intérieure et une table de hockey.

114$ la nuit.