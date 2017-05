Pandora - The World of Avatar, la nouvelle attraction de Disney

Partager Si l'univers du film Avatar ou encore le spectacle Toruk du Cirque du Soleil vous a fasciné et fait rêver, vous voudrez peut-être planifier des vacances à Orlando, en Floride, cet été. En effet, à compter du 27 mai, une toute nouvelle attraction célébrant la magie de la nature et de la science-fiction ouvrira ses portes aux visiteurs en plein coeur du parc Animal Kingdom de Disney World. Présentée par Alpha Centauri Expeditions (ACE), une équipe d’explorateurs, d’aventuriers, de scientifiques et de visionnaires, Pandora – The World of Avatar vous plongera dans un autre monde, celui de l’exo-lune Pandora et de ses habitants, le peuple Na’vi. Les visiteurs de tous les âges auront l’occasion d’explorer les valeurs et la culture de ce lieu exotique et de célébrer la beauté saisissante ainsi que la puissance irrésistible du monde naturel.



Image : Disney Valley of Mo’ara

C’est ici que l’exploration de Pandora commence. Au lieu d’escalader les montagnes, on passe plutôt en dessous – normal, puisqu’elles flottent dans les airs! En avançant, vous découvrirez une forêt de plantes exotiques qui prennent vie avec une magnifique bioluminescence chaque soir. De nombreux personnages Na’vi viendront à votre rencontre. Des totems Na’vi et d’autres objets culturels sont dispersés un peu partout, tandis qu’un cercle de tambours de construction Na’vi contenant des instruments avec lesquels tout le monde peut jouer réside au cœur de la vallée. Autrement dit, vous en aurez plein la vue et les oreilles. Il y a aussi de tout nouveaux défis et des écussons Wilderness Explorers à collectionner. Et pour en apprendre davantage, il suffit de faire appel aux guides ACE ou aux scientifiques de la Pandora Conservation Initiative (PCI).



image : wdwmagic.com Na’vi River Journey

Votre première véritable expédition devrait être celle-ci, idéale pour toute la famille, car il n’y aucune restriction concernant l’âge. Vous partirez à la recherche de la Na’vi Shaman of Songs à bord d’une embarcation en roseau et en vous laissant emporter par le courant de la douce et mystérieuse rivière sacrée Kaspavan. Toute la beauté lumineuse de Pandora se dévoilera sous vos yeux et chaque méandre vous fera entendre une nouvelle chanson. Après avoir traversé une série de grottes et passé devant des plantes exotiques lumineuses ainsi que des créatures de la forêt pluviale, vous vous retrouverez rapidement face à face avec la chamane qui fera la démonstration de sa profonde connexion avec la force de la vie de Pandora. On raconte que sa musique envoie de l’énergie positive vers toute la forêt.

Flight of Passage

Les plus intrépides ne voudront assurément pas manquer cette palpitante simulation aérienne en 3D (les enfants peuvent y accéder, mais ils doivent mesurer au moins 112 cm). Vous vous envolerez sur le dos d’un banshee des montages et foncerez vers le ciel pour une promenade que vous n’oublierez pas de sitôt. Les Na’vi vous diront que c’est même un rite de passage obligé! En effet, fusionner avec ce prédateur ailé constitue une étape essentielle dans la vie d’un chasseur Na’vi. Le vol époustouflant au-dessus du paysage incroyable de Pandora vous fera passer à travers de vieilles arches de pierre, sous les montagnes flottantes et au-dessus de la végétation luxuriante.

Pour une expérience complète…

Évidemment, les gens de Disney et du parc Animal Kingdom ont pensé à tout en développant la nouvelle attraction Pandora – The World of Avatar. Prenons par exemple la boutique Windtraders, où les murs ont été envahis par les structures des racines naturelles. Vous y trouverez une grande variété de souvenirs et de trésors à rapporter à la maison, allant des artéfacts culturels Na’vi aux jouets en animaux en passant par des ensembles scientifiques et des vêtements. Non loin de là, Colors of Mo’ara est un kiosque incontournable où ceux qui le désirent peuvent se faire peindre le visage aux couleurs des Na’vi et ainsi avoir l’impression de faire partie de leur peuple. Pour casser la croûte, un arrêt s’impose à la cantine Satu’li, embellie par l’art et les objets culturels Na’vi; des mets santé y sont préparés à toute heure en s’inspirant des ressources de Pandora. Et à Pongu Pongu, des boissons et des rafraîchissements éclectiques attendent les plus assoiffés, comme des cocktails glacés fluos, des bières indigènes et des collations sucrées d’un autre monde.