Netflix maintenant disponible en mode hors-ligne

Imaginez : monter au Lac, les enfants dans la voiture qui veulent absolument regarder «Despicable Me» pour la 32e fois de la semaine… Pas de réseau dans le parc des Laurentides, le drame. Un si beau voyage qui se transforme en épisode de «Crinqué», en plus de devoir éviter les chevreuils et les marmottes et les ski-doo… Et l’étape est seulement à 2000Km.

Bonne nouvelle alors : Netflix est désormais disponible en mode hors-ligne! Pour emboiter le pas aux services de streaming tels que Spotify et compagnie, le fournisseur de séries et de films permet de stocker le contenu sur votre tablette ou votre téléphone intelligent. Il ne suffit que d’utiliser le bouton prévu, et d’avoir une connexion internet (un peu d’organisation pré-voyage quand même).

Voilà, maintenant, faites de la place sur votre tablette pour télécharger tous les épisodes de la Pat’ Patrouille!