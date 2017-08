La maison des parents d'Harry Potter à vendre!

Partager

Visible dans le film Harry Potter et les reliques de la mort-1re partie, la demeure est située à Lavenham, dans le Suffolk, en Angleterre. Listée à 995 000 livres sterling (près d’1.7 million canadien), la maison comprend 6 chambres, deux cuisines et une salle de réception. Pas de trace pour l’instant des esprits de James et Lily Potter…

Connue sous le nom de De Vere House, la propriété a une riche histoire. Sa construction remonterait jusqu’au 12e siècle. La très ancienne famille De Vere était alors la famille la plus riche d’Angleterre après la famille royale! D’ailleurs, ce serait cette famille qui aurait fait construire le château de Hedingham à la fin des années 1600.

Pour plus d’information sur cette maison doublement historique, consultez l’annonce ici.