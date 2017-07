Faire un voyage à Walt Disney World : Où rester ?

Partager

Faire un voyage à Walt Disney World peut paraître une tâche gigantesque pour plusieurs. Cette série d’articles pour la période estivale vous aidera à bien le planifier. J'ai fait mon premier voyage en 1976 avec mes parents. Cela fait 40 ans que je m'amuse. Depuis que j'ai initié ma propre famille, c'est encore plus amusant. On fait même des voyages intergénérationnels. C'est du temps de qualité que l'on passe en famille, c’est garanti. Il faut juste y être bien préparé avant le départ.



On y va! J'ai assemblé les informations en quelques points principaux pour vous aider à vous retrouver.

OÙ RESTER

Nous avons séjourné à chacun des hôtels à Walt Disney World en plus de plusieurs hôtels en dehors du site. Nous mettrons en ligne des critiques détaillée au cours des mois à venir. C'est plus facile de se faire une opinion à partir de photos que de n'importe quel récit. Par contre, l'expérience vécue par nous à chacun de ces hôtels est un atout indéniable.



La première des questions que vous devrez vous poser, c’est de savoir si vous voulez rester sur la propriété de Disney ou bien à l'extérieur du site. Il y a de nombreux hôtels et motels autour de Disney à une fraction du coût de rester sur place. Les hôtels hors site sont tellement en compétition entre eux que les prix y sont dérisoires. Si vous restez hors du site, vous n'aurez pas l'impression d'être immunisés de reste du monde durant vos vacances. L'effet « bulle » comme dirait ma fille.



Si vous voulez rester sur le site, sachez qu'il existe trois catégories d'hôtels: « Value », « Moderate » et « Deluxe ». Si, vous entendez le mot « Deluxe Villas », eh bien on parle ici de Temps partagé (Timeshare). Vous pouvez quand même les réserver s’il y a des disponibilités. Pour nous, notre hôtel favori dans les values est le Pop Century, dans la catégorie « Moderate », c'est le Port Orleans Riverside qui l'emporte, et pour les « Deluxe » et bien, on préfère le Beach Club Resort.

À lire également : Faire un voyage à Disney - Quand y aller ?

Il faut aborder le MyMagic+ dans cette section. C’est le système que Disney a mis en place pour centraliser toutes les informations d’un client dans la puce d'un bracelet(MagicBand) qu'on porte sur soi comme une montre. Tout y est : vos Fast pass+(Accès rapide aux attractions choisies), votre Memory Maker(vos photos), ainsi que votre clé pour ouvrir votre chambre sur le site de Disney. Si vous restez sur le site de Disney, vous pouvez réserver vos Fast Pass 60 jours à l'avance. Si vous restez en dehors du site, vous avez la possibilité de les réserver 30 jours avant votre arrivée.



Il y a un net avantage à rester sur le site. Surtout si vous recherchez les FastPass+ les plus populaires comme le Seven Dwarfs MineTrain, la nouvelle attraction de Frozen à Epcot ou Toy Story Mania. Être capable de faire ses choix 60 jours à l’avance est fantastique. Aussi, plus besoin de se coucher à minuit comme avant, Disney a rapporté l'heure du choix des FastPass+ à 7 heures le matin aux 60e jours. Une fois l'attraction Rivers of Lights rodée à Animal Kingdom, ces 60 jours deviendront un atout majeur pour cette attraction phare.