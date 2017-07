Faire un voyage à Walt Disney World : On mange où, on regarde quoi?

Partager

Une série d'article pour vous aider à planifier votre escapade vers cette destination populaire.

Faire un voyage à Walt Disney World peut paraître une tâche gigantesque pour plusieurs. Cette série d’articles pour la période estivale vous aidera à bien le planifier. J'ai fait mon premier voyage en 1976 avec mes parents. Cela fait 40 ans que je m'amuse. Depuis que j'ai initié ma propre famille, c'est encore plus amusant. On fait même des voyages intergénérationnels. C'est du temps de qualité que l'on passe en famille, c’est garanti. Il faut juste y être bien préparé avant le départ.



On y va! J'ai assemblé les informations en quelques points principaux pour vous aider à vous retrouver.

ON MANGE OÙ?



Réserver ses restaurants à Disney peut sembler une tâche insurmontable. Pourtant, il est possible de rendre celle-ci très amusante. Il ne faut surtout pas commencer à angoisser avec cela. Si on n'a pas LE restaurant que l'on veut, ce n'est pas la fin du monde. Il y a d'excellents restaurants à Walt Disney World. Ce n'est pas que des hot dogs et des hamburgers. Oui, il y en a, mais vous trouverez aussi des restaurants cinq diamants. Il y en a pour tous les goûts et tous les prix.



Un bon endroit pour commencer vos recherches est directement sur le site de Walt Disney World. Vous y trouverez les menus et les prix détaillés des plats dans chacun des restaurants. Plusieurs sites web présentent les menus, parfois de vieux menus dont les plats ne sont plus disponibles, et surtout ce sont des prix périmés. Mieux vaut se fier au site officiel. Une fois que vous aurez commencé à saliver, vous devez vous demander si vous voulez adhérer à la Formule de Repas de Disney ou payez de votre poche pour vos repas. La Formule de Repas de Disney ne convient pas à tout le monde. Il faut faire les calculs afin de savoir si cette option en vaut le coût.



À certaines périodes de l'année, la Formule de Repas de Disney est incluse gratuitement à titre de promotion dans les plans de vacances et elle est la promotion la plus populaire auprès des visiteurs. Présentement, cette promotion est disponible à certaines dates entre août et décembre 2017. Si vous choisissez ce plan, vous devez faire vos réservations à l'avance, car les restaurants les plus populaires s'envolent très rapidement. Les réservations chez Disney s'appellent un ADR: « Advance Dining Reservation ». Rien de sorcier, mais au moins, si quelqu'un vous parle d'ADR, vous saurez de quoi, il parle.



Vous avez un budget très serré lors de votre voyage? Il est peut-être plus sage de ne pas manger sur le site de Walt Disney World. Manger à Disney est assez coûteux et contrairement aux billets d'entrée dans les parcs, il n'est pas obligatoire de manger dans les restaurants de Disney. On peut même y apporter son lunch. Vous pouvez épargner beaucoup d'argent en mangeant hors site ou en allant faire une épicerie. Il n'y a pas de gène à faire cela. Il y a une beaucoup de pression de gens qui disent qu'il faut absolument prendre la Formule de Repas et manger sur le site. Si vous avez un budget, vivez avec. Ne vous empêchez pas de vivre votre passion pour Disney à cause de gens qui vous diront autrement. Vous mangerez dans les restaurants de Disney à un autre voyage. Ou au mieux, sélectionnez-vous-en un où vous souhaitez vraiment et allez à celui-là. Faites-en un événement lors de votre voyage. Il y a toujours façon de tirer profit d'une situation moins rose!



Si vous ne voulez pas préparer les repas, vous pouvez vous faire livrer une petite épicerie, c’est très agréable. Avoir des fruits frais ou des collations dans sa chambre est toujours agréable et excessivement moins cher que dans les parcs. Garden Grocer est excellent, nous le recommandons. Ils livrent à votre chambre directement.