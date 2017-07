Faire un voyage à Walt Disney World : la réservation, les billets et le transport

RÉSERVER UN VOYAGE PAR DISNEY La façon la plus populaire de réserver des vacances à Disney est d'aller sur leur site disneyworld.com. Souvent leurs offres sont très alléchantes et offrent d'excellentes réductions sur le prix courant. Il faut être prudent, car quelquefois le prix annoncé n'est même pas réduit. Malgré les rabais, le prix est supérieur que si vous résidez en dehors du site. Mais c'est le prix à payer pour rester sur le site et profiter de la magie Disney tout au long de votre séjour. Pour nous, c'est un incontournable. La meilleure façon de dénicher le meilleur prix possibles est de consulter un agent de voyages. Assurez-vous que votre agent soit accrédité par Disney et surtout vérifiez qu'il se spécialise dans ces genres de voyages. Il y en a beaucoup qui s'improvisent experts en voyages de Disney, mais qui ne connaissent pas grand-chose une fois que l'on gratte un peu… Ce serait votre meilleure décision, vous ne le regretterez pas. Un agent accrédité par Disney reçoit une commission de Disney, donc ça vous coûte le même prix que vous fassiez vos réservations vous-même ou que vous passiez par un agent qui en fait tous les jours. Il est à l'affût des promotions et saura vous guider dans votre démarche. Si vous avez un bon agent, il s'occupera de vos FastPass+ en même temps!

Faire un voyage à Walt Disney World peut paraître une tâche gigantesque pour plusieurs. Cette série d’articles pour la période estivale vous aidera à bien le planifier. J'ai fait mon premier voyage en 1976 avec mes parents. Cela fait 40 ans que je m'amuse. Depuis que j'ai initié ma propre famille, c'est encore plus amusant. On fait même des voyages intergénérationnels. C'est du temps de qualité que l'on passe en famille, c’est garanti. Il faut juste y être bien préparé avant le départ. On y va! J'ai assemblé les informations en quelques points principaux pour vous aider à vous retrouver.





BILLETS POUR LES PARCS



Si vous réservez un forfait, vous n’aurez peut-être pas le choix d’acheter vos billets auprès de l’agent accrédité. Pour notre part, nous achetons toujours nos billets auprès d'un revendeur autorisé afin d'épargner le plus possible. La dernière augmentation de prix que Disney a effectué remonte à février 2017, il y a plusieurs excellents revendeurs de billet sur Internet. Si vous prévoyez une visite plus tard, en 2017 ou même, en 2018, il serait avisé de les acheter maintenant afin d'obtenir le meilleur prix possible. Les billets complètement non utilisés n’ont pas de date d'expiration. Si vous y allez dans 1 an, deux ans ou plus et biens vos billets seront valides et vous aurez sauvé sur les augmentations entre-temps. Car c'est certain que les prix vont monter!!

Aussi, une passe de sept jours vous reviendra toujours moins chère à la journée qu'une passe de quatre jours. C'est la mentalité, plus vous restez longtemps avec nous, moins ça vous coûtera cher! Vos billets de courte durée vous reviendront toujours plus chers que si vous y allez pour une, voire deux semaines. Faites vos devoirs, allez voir les prix des revendeurs comme Undercover Tickets (je ne suis pas affilié à eux) et comparez les prix. Vous verrez. Ce n’est pas énorme, mais au moins vous aurez tout fait pour réduire le coût. Malheureusement, on ne peut pas appliquer cette façon de faire aux hôtels. Ça aurait été trop beau!