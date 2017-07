Faire un voyage à Walt Disney World : deuxième partie

Partager

Faire un voyage à Walt Disney World peut paraître une tâche gigantesque pour plusieurs. Cette série d’articles pour la période estivale vous aidera à bien le planifier. J'ai fait mon premier voyage en 1976 avec mes parents. Cela fait 40 ans que je m'amuse. Depuis que j'ai initié ma propre famille, c'est encore plus amusant. On fait même des voyages intergénérationnels. C'est du temps de qualité que l'on passe en famille, c’est garanti. Il faut juste y être bien préparé avant le départ.



On y va! J'ai assemblé les informations en quelques points principaux pour vous aider à vous retrouver.

ON RESTE COMBIEN DE TEMPS?



Seul vous pouvez répondre à cette question. Quelle sorte de voyage voulez-vous faire? Allez-vous uniquement à Disney? Voulez-vous visiter les alentours et Disney n'est qu'une étape dans votre itinéraire? Pour notre part, on peut dire qu'un voyage à Disney devrait être entre 5 et 7 jours pour vous permettre de tout voir sans y être trop exténué à la fin. Vous ne voulez pas avoir à prendre une semaine de vacances pour vous en remettre…



Il existe quatre parcs à thèmes à Walt Disney World. Pour Magic Kingdom, il faut compter un à deux jours. Epcot prend une grosse journée, voire deux. À Animal Kingdom, il faut compter une bonne journée pour faire une visite complète. Il reste Hollywood Studios. Comme ce parce est en reconstruction partielle, il ne faudra un peu moins d’une journée pour une visite complète. Si vous prenez l'option Park Hopper avec vos billets d'admission, vous pouvez aller faire les attractions phares et après changer de parc. Si vous aimez les parcs aquatiques, il faut considérer au moins une demi-journée pour y aller. Il faut penser à une chose, ce sont vos vacances. Il faut se trouver un peu de temps pour relaxer aussi. Prendre une pause au milieu de la semaine est une excellente idée. Cela vous permet de recharger les piles afin de terminer le voyage sur une bonne note.



Si vous voulez sortir de Disney et aller voir les autres parcs d’attractions autour, il faut également se trouver du temps. Si vous n'êtes jamais allé à Universal Studios, Sea World, Lego Land, c'est peut-être à considérer. Sûrement Universal Studios est à voir ne serait-ce que pour Harry Potter! Dans le même sens, si vous voulez aller à la plage, pensez y aller après votre semaine à Disney. Vous serez plus reposé ainsi. Une chambre à Vero Beach pourrait être une bonne idée. Vous restez dans l'environnement Disney, mais vous relaxez sur le bord de la plage. Nice…



Il y a aussi beaucoup à faire autour de Disney pour combler vos vacances. Vous trouverez des terrains de golf, des mini-golfs, deux parcs aquatiques, une multitude de restaurants, Disney Springs, etc. C'est assez de possibilités pour passer un mois ici. Mais personne ne peut tout faire. Il faut donc faire des choix. Le pire qui va arriver, c'est que vous allez aimer ça et vous allez revenir!