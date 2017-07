Partager

Faire un voyage à Walt Disney World peut paraître une tâche gigantesque pour plusieurs. Cette série d’articles pour la période estivale vous aidera à bien le planifier. J'ai fait mon premier voyage en 1976 avec mes parents. Cela fait 40 ans que je m'amuse. Depuis que j'ai initié ma propre famille, c'est encore plus amusant. On fait même des voyages intergénérationnels. C'est du temps de qualité que l'on passe en famille, c’est garanti. Il faut juste y être bien préparé avant le départ.



On y va! J'ai assemblé les informations en quelques points principaux pour vous aider à vous retrouver.

QUAND Y ALLER



En premier lieu, il faut déterminer le moment dans l'année pour y aller. Plusieurs facteurs entrent en ligne de compte quand on choisit les dates de notre voyage : contraintes « familiales », achalandage, température, événements spéciaux, prix.

Je ne vous apprends rien en disant que Walt Disney World est une destination excessivement populaire. Les foules varient selon le temps de l’année et votre temps d'attente dans les attractions s'y fera sentir. Si vous avez des enfants en classe et que vous ne voulez pas leur faire manquer d'école, eh bien, vous vous tournerez souvent vers la semaine de relâche pour y aller. Devinez, devinez! Plusieurs parents y ont également pensé! Assurez-vous toutefois d'y aller avant la relâche de nos voisins du Sud, car c’est infernal à la relâche américaine qui commence souvent vers la troisième semaine de mars et qui peut s'étirer jusqu'à la mi-avril. Après ça se calme.

Rappelez-vous également que les semaines précédant et suivant les jours fériés américains sont des périodes très achalandées. En été, les parcs sont envahis, il fait excessivement chaud et c'est très humide. Si vous le pouvez, essayez de trouver du temps où les enfants sont en classe. Je sais, c'est difficile quand on a des enfants. Sinon, faites comme nous, avalez votre pilule, buvez beaucoup d'eau et faites Splash Montain plusieures fois par jour!



Walt Disney World est extraordinaire à n'importe quel moment de l'année, mais il est absolument recommandé d'y aller lors des événements spéciaux qui y sont organisés. Au printemps, ne manquez pas le Flower and Garden Festival. Dès la rentrée des classes, vous pouvez assister à un party spécial (Mickey’s not so scary Halloween Party) quelques fois par semaine en soirée. Au début de l’automne, c’est le Food and Wine Festival qui s'échelonne jusqu'en novembre. On adore aller à Disney à l'automne, c'est l’un des temps de l'année le moins achalandé et ou les températures commencent à être très agréables. Une fois l'humidité tombée en novembre (habituellement) et les foules pas mal moins envahissantes. C'est sûr qu'il ne faut pas y aller autour du congé de l’Action de grâce de nos voisins, il y a du monde!

Enfin, de novembre à mi-janvier, les parcs sont décorés pour la période des fêtes. L'événement majeur est le Mickey's Very Mery Christmas Party. En fait, les deux partys (Halloween et Noël) sont à eux seuls une raison majeure de visiter Disney à l'automne. Ils sont vraiment extraordinaires ! Imaginez, pendant les partys d’Halloween, les petits (et les grands aussi) peuvent se déguiser et « passer l’Halloween » au Magic Kingdom! L’an dernier, Disney a distribué 220 tonnes de bonbons pendant ces partys! Il y a tellement à voir que cela devient un incontournable pour nous. En fait, les seuls temps où notre fille manque de l'école, c'est quand on va pour un week-end aux partys d'Halloween ou de Noël à l'automne.

Sachez également que des rabais sont occasionnellement offerts au cours de l'année. Pour l'automne 2017, la Formule de repas gratuits entre août et décembre est de retour. C'est la promotion la plus populaire de toute l'année.