Dormez dans le penthouse de Pablo Escobar

Fans de la série Narcos, ceci est pour vous! Pour environ 1 500$ par nuitée, vous pouvez rester dans le luxueux penthouse de Pablo Escobar, à Medellin en Colombie.

Oui, c’est cher, mais c’est un séjour dans le plus grand luxe. Sur deux étages totalisant 10 000 pieds carrés, vous retrouverez 12 chambres à coucher garnies de 18 lits, 8 salles de bain couvertes de marbre italien, une piscine chauffée de 100 pieds de long, un sauna, une chambre à vapeur, court de tennis et de basketball et un immense BBQ.

Ce n’est pas tout! Le tout inclut un chauffeur à votre service 24/24, le service de conciergerie et un chef cuisinier disponible 12 heures par jour.

Mais le plus plaisant est que vous n’aurez pas à vendre 80 tonnes de cocaïne pour y séjourner!