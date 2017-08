Dormez dans la maison d'enfance de Donald Trump!

Partager

Situé dans le quartier Jamaica Estates à Queens , New York, la demeure comprend 5 chambres 3 salles de bain et demi et peut accueillir jusqu’à 20 personnes. Un acheteur non identifié avait acquis la maison au mois de mars dernier pour la somme de 2,14 millions de dollars. Elle aurait été construite en 1940 par le père de l’actuel président des États-Unis.

Même s’il est précisé dans l’annonce que la maison n’a aucune affiliation avec la Maison-Blanche, le propriétaire entend bien tabler sur la célébrité de son ancien occupant. En effet, on y retrouve plusieurs photos de l’homme sur les murs, des enseignes racontant la vie du Donald sur les murs…et une silhouette cartonnée de Trump dans le salon.

Bref, si vous êtes intéressé, l’annonce est ici.