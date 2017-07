Des uniformes haute couture pour cette compagnie aérienne

Partager

Laurence Xu a conçu les uniformes des agents de bord de la compagnie Hainan Airlines et les a présenté à Paris lors de la semaine de la haute couture qui se tenait du 1er au 5 juillet dernier.

Inspirés du Cheongsam, un vêtement traditionnel chinois qui se porte lors d’occasions plus formelles, on y retrouve des illustrations de nuages, de vagues et de l’oiseau de proie mythique, le Rokh.

L’objectif de cette collection est de démontrer au reste du monde que la Chine est moderne et tendance.

Source : Travel and Leisure | Demilked