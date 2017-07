D23 : Une atmosphère survoltée!

Beaucoup de gens sont arrivés costumés, mais pas autant que d’autres conventions telles que le Comic-Con. Mais ceux qui sont venus arborant leur personnage préféré y ont mis tous les efforts. Il y avait beaucoup de gens personnifiant leur princesse préférée, mais aussi les personnages de la série Once Upon a Time, des vilains de toute allégeance confondue, des personnages de la Guerre des étoiles, de l’univers Marvel, etc. Toutes les acquisitions de Disney au fils des ans y étaient représentées. C’est vraiment magnifique à voir.

Dès notre arrivée sur le site du centre des congrès d’Anaheim en Californie jeudi, on a senti que quelque chose de gros était sur le point de se produire ici. Je ne sais pas si c’est dû à la chaleur accablante de la vallée où se situe la ville d’Anaheim ou bien cette marée humaine de Mickey et de Minnie qui se massaient aux portes de la plus grosse réunion mondiale destinée a l’univers Disney. Une chose est certaine, l’atmosphère y était déjà survoltée. Selon les organisateurs, on y attend plus de 65,000 personnes pour cette mouture de l’événement. C’est pratiquement un culte à lui seul! Du nombre de personne à qui j’ai parlé vendredi matin, une bonne partie d’entre eux ont même campé aux abords du bâtiment principal afin d’être les premiers à y pénétrer. Ils étaient très festifs, mais du même coup prenaient l’événement très au sérieux! C’est comme s’ils étaient en mission! Les églises se vident, il faut remplacer la religion par autre chose.

Ce qui rend cet événement si vivant, c’est la quantité incroyable de conférences auxquels on peut assister. C’est vraiment l’élément principal qui attire les gens ici. Mot d’ordre à tous ceux qui veulent venir : la patience est de mise. La grande salle permet d’accueillir près de 8,000 personnes et il y a une salle presque aussi grande pour le débordement ou de larges écrans sont installés afin de suivre la conférence sur écran géant afin de permettre à plus de gens possibles d’y assister. Un des points à améliorer côté organisation est sûrement la gestion des files d’attente. Beaucoup d’amélioration y a été portée depuis la dernière convention, mais il reste encore du chemin à faire.

Encore cette année, une des conférences des plus attendues est sans contredit celle de Walt Disney Park and Resorts ou Bob Chapek, grand patron des parcs Disney, y dévoilera en détail de ce que sera la prochaine section destinée à Star Wars au parc Disney’s Hollywood Studios. On y découvrira la planète d’où l’histoire se déroulera ainsi que les vaisseaux, les créatures, les robots, qui habiteront cet univers. On a eu droit, jeudi soir, au dévoilement officiel de la maquette représentant cette nouvelle section du parc. Plusieurs autres surprises sont également au rendez-vous. C’est vraiment extraordinaire. Je vous envoie quelques photos…

C’est lors d’une des conférences de vendredi matin qui était animé par John Lasseter(réalisateur du film Histoire de jouet) que l’on a découvert toutes les nouveautés côté cinéma d’animation qui nous attend au cours des prochaines années. Samedi matin, ce sera au tour de Disney, Lucasfilm et Marvel de nous présenter les films à venir au cours de prochaines années. On ne manquera pas de choix c’est certain.

Une autre conférence à laquelle beaucoup de fans se sont attroupés afin d’y assister plus tard vendredi, est sans contredit celle du 30e anniversaire des légendes de Disney. Cette année, Mark Hamill(Luke Skywalker) fait son entrée dans ce club sélect et sera accompagné sur scène par Bill Farmer, qui prête sa voix à Goofy et Pluto, au légendaire Imagineer Bob Gurr ainsi qu’au créateur des Archives de Walt Disney Dave Smith.

Plusieurs beaux livres feront également leur apparition lors du congrès et plusieurs écrivains seront sur place pour une séance de dédicace et permettent à leur fan d’immortaliser leur rencontre. Pour ma part, j’ai adoré rencontrer un de mes auteurs préférés Ridley Pearson qui a signé la série Kingdom Keepers, ou l’intrigue de la série tourne autour de la destruction des parcs par les vilains que Disney a créés. C’est vraiment une magnifique histoire.

Un incontournable du D23 est de retour pour l’édition 2017, le Mousquerade. Les fans redoublent d’ingéniosité lors de cette compétition de costume haute en couleur tout en émerveillant la foule qui est venue les supporter.

Si j’ai un conseil a donné a ceux d’entres vous qui considère l’idée d’y assister un jour, j’aurai tendance à vous dire qu’une chose : n’essayer pas de tout faire. Il y a plus de 250 activités à voir, a faire et a participé durant la convention. C’est pratiquement impossible d’y arriver. Vous vous épuiserez à essayer de tout voir de l’ouverture à la fermeture. Vous voulez aussi vous garder un peu d’énergie pour profiter de Disneyland et de Disney’s California Adventure qui sont adjacents au centre des congrès. Je vous conseille de faire un ou deux gros événements par jour et visiter le parquet de la convention à votre rythme. Si vous y allez avec les enfants, assurez-vous de visiter le Play Zone au 2e étage. Allez prendre une bouffé d’air frais(ou chaude c’est selon…) cela vous aidera à recharger les piles afin de faire de votre séjour une réussite.