Ce couple paye ses voyages avec son compte Instagram

Leur noms : Jack Morris et Lauren Bullen. Avec respectivement 2 millions et 1,2 millions d’abonnés à leurs comptes Instagram, les deux tourtereaux font assez d’argent par photo pour payer leurs voyages. Le truc? Ces sommes sont souvent payées par les agences touristiques et des entreprises qui les payent pour documenter leurs aventures autour du globe, dans leurs établissements.

Maintenant, avec leur succès, ils ne se déplacent pas pour moins de 3 000$ USD.

Et voilà, une autre raison de considérer vivre à l’aventure!