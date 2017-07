10 des plus belles îles grecques

Surnommée la St-Tropez de la Grèce, elle a été visitée par les Beatles, les Rolling Stones et Leonard Cohen avant vous. Les tavernes intemporelles et les restaurants de fruits de mer vous garderont sur place pour toujours.

Voici une liste des 10 plus belle îles du pays.

La Grèce est l'un des pays offrant les plages les plus spectaculaires.

Crête

Amateurs de fruits et légumes bios? Dans cette ville presque tout est bio. Les commerces, tavernes et restaurants sont tous plus accueillants les uns que les autres. Vous raffolerez des Dakos, ces espèces de bruschettas agrémentées de petites pieuvres à l’huile d’olive.