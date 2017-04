Partager

Les joueurs du Wild, dont Parise, ont souligné le cinquantième anniversaire du hockey de la LNH au Minnesota, en arborant leurs anciennes couleurs, hier soir avant le duel contre les Hurricanes de la Caroline.

Jean-Paul a passé huit saisons avec les North Stars, avant d’être échangé aux Islanders de New York.

Coïncidence ou non, Parise a inscrit le premier but du match, en plus de récolter deux passes, dans une victoire de 5-3.