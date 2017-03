«Vous allez me voir à mon sommet dans les cinq prochaines années» - Lemieux

Partager

Le combat sera diffusé dès 22h sur les ondes du réseau Cogeco avec Jacques Thériault à la description et Sébastien Gauthier à l'analyse.

«J’ai hâte de me concentrer sur la destruction de Stevens», a lancé Lemieux au micro des Amateurs de sports animés par Mario Langlois.

Même si Stevens (29-5, 21 K.-O.), un Américain de 31 ans de Brownsville dans l’État de New York, n’était pas le premier choix de Lemieux (36-3, 32 K.-O.), le puissant cogneur n’a rien pris à la légère.

«On ne rentre pas dans un combat de cette envergure sans avoir étudié notre adversaire, a déclaré le Québécois âgé de 28 ans. On l’a bien étudié et on sait à quoi s’attendre. On va être prêt à le démolir.»

Lemieux a mentionné qu’il ne croit pas qu’il est trop confiant.

«Je me sens à un sommet que je n’ai pas senti auparavant, a-t-il avancé. Je suis très fort physiquement et je considère que je rentre dans mon peak. Vous allez voir un Lemieux à son meilleur dans les cinq prochaines années».

Lemieux est tanné de parler et il souhaite passer à l’action.

«Je ne veux pas parler, je veux vous démontrer ce que je peux faire. Le monde veut voir, je vous promets une chose, vous n’allez pas être déçu, a promis Lemieux. La seule raison de ma confiance, c’est que je sais ce que je peux livrer. Suivez cela, ça va sonner».