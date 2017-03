Une date confirmée pour un combat Mayweather vs McGregor?

Alors que plusieurs amateurs de sports de combat rêvent toujours de voir se concrétiser l'impensable, c'est-à-dire un affrontement entre le champion actuel UFC (lightweight) Conor McGregor et le champion incontesté de boxe maintenant à la retraite Floyd Mayweather Jr., certaines informations laissent croire que l'impossible vient en fait de se réaliser.

Selon plusieurs sources, une date et un lieu auraient été choisis afin de présenter le combat.

Hier soir, l'observateur et expert MMA connu sous le nom de Front Row Brian tweetait d'ailleurs :

« J'ai obtenu la confirmation qu'il y a une réservation sur le T-Mobile Arena de Vegas le 10 juin prochain pour un combat de boxe entre Floyd Mayweather et Conor McGregor ».

?-?BREAKING? I have confirmed there is a "hold" on @TMobileArena in Vegas June 10th for @FloydMayweather v @TheNotoriousMMA boxing match.