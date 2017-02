Un revers par blanchissage pour le 100e match de Julien

Partager

Le Canadien de Montréal espérait remporter la victoire contre les Islanders de New York et signer une deuxième victoire consécutive pour une première fois depuis le début du mois de janvier, jeudi, mais il a plutôt subi un quatrième revers par jeu blanc en huit matchs, s'inclinant 3-0.

Le Québécois Anthony Bouvillier (6e but), à son premier match au Centre Bell, Anders Lee (23e) et John Tavares (23e) ont inscrit les buts des vainqueurs.

Le film du match

Après des élans très partagés, les Islanders ouvrent la marque quand le Québécois Anthony Beauvillier reçoit une passe impeccable de Brock Nelson dans l'enclave qui lui permet de déjouer Carey Price d'un tir précis du côté du bâton: 1-0 pour les Islanders après 5:28 de jeu.

Lors d'un arrêt de jeu, l'animateur Michel Lacroix souligne le 1000e match de Julien dans le circuit Bettman. Applaudissements nourris du public.

À mi-chemin de l'engagement, les Islanders ont doublé le nombre de tirs au but du Canadien (8 contre 4). Et Phillip Danault écope d'une pénalité pour avoir cinglé John Tavares. Le Canadien résiste.

Bracken Kearns se commet ensuite aux dépens de Nathan Beaulieu avec moins de 6 minutes à faire à l'engagement. Peine perdue à cinq contre quatre pour le Canadien.

La période se termine sur cette marque: 13-8 pour les Islanders pour les tirs au but.

Le Canadien est partout sur la patinoire en début de deuxième période. Les joueurs de Claude Julien dominent en possession de rondelle et il décochent de nombreux tirs en direction du filet de Thomas Greiss. Plusieurs d'entre eux ratent la cible, mais le Tricolore met de la pression sans cesse.

Et à force de rater des occasions, c'est l'adversaire qui en profite. Anders Lee se faire servir une belle passe derrière les défenseurs du Canadien qui sont médusés et son tir dans le haut du filet déjoue Price: 2-0 Islanders.

Price sauve les meubles durant le reste de la période, mais le Canadien retraite au vestiaire en déficit de deux buts.

Avec 13:10 à jouer en troisième période, un tir de la pointe de Shea Weber est dévié et touche la cible. Malheureusement pour le Canadien, la rondelle a été touchée par Paul Byron ou par Tomas Plekanec. Et peu importe lequel d'entre eux, la déviation est survenue largement au-dessus de la hauteur permise des épaules.

Situation identique quelques instants plus tard. Artturi Lehkonen voit son tir bloqué et il frappe la rondelle au vol avec sa main. La rondelle tombe dans le filet, mais le but est refusé. Et cette fois, pas besoin de regarder la reprise pour en être convaincu.

Et un but dans un filet désert - de John Tavares - met un terme aux espoirs du Tricolore.

Plus de détails à venir...