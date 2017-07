«Un joueur de ligne prend probablement plus de notes que j'en prends en médecine.»

Partager

(98,5 Sports) - Laurent Duvernay-Tardif se prépare à rentrer à Kansas City pour le camp d'entraînement des Chiefs dans la NFL.

Duvernay-Tardif, étudiant en médecine à l’Université McGill, a signé un contrat de 5 ans d’une valeur de 41,25 millions de dollars à l’issue de la dernière saison. Il devenait ainsi le quatrième garde le mieux payé dans la NFL.

Avant de remettre les crampons, les épaulières et le casque, Laurent Duvernay-Tardif a rencontré les médias montréalais une dernière fois avant de prendre la route vers Kansas City.

«Le plus dur pour moi chaque année c’est de revenir à McGill et de voir des résidents de 3e année avec qui j’ai commencé, a-t-il raconté. J’étais sensé être avec eux, mais je suis encore étudiant en médecine.»

Il avoue toutefois avoir hâte d’être diplômé comme il se l’était promis.

«Je me rends compte que je suis de plus en plus proche, a-t-il dit. J’ai terminé mon dernier quart à l’hôpital, vendredi dernier en tant qu’étudiant en médecine. La prochaine fois que je vais entrer dans un hôpital ce sera avec un titre de médecin.»

Lorsqu’il reprend le sarrau de médecin après la saison de football, il lui faut quelque temps pour se détacher de son rôle de joueur de football.

«Dans ta relation avec tes patrons et avec tes patients c’est parfois challengeant un peu, admet-il. Mais en même temps c’est un beau défi c’est le meilleur des deux mondes.»

Laurent Duvernay-Tardif reconnaît que son statut de francophone et d’étudiant en médecine a freiné un peu son intégration dans le vestiaire de l’équipe.

«Je suis resté moi-même, a-t-il confié. Ces obstacles-là sont devenus des atouts. Les gens reconnaissent ce que j’essaie de faire et il y a une certaine curiosité pour la médecine et aussi pour Montréal. Y a 4 des 5 joueurs de lignes offensives qui sont venus à Montréal tâter le pouls ce cette ville, que je défends et que je valorise.»

Si ses coéquipiers le consultent de plus en plus sur leurs petits bobos, Duvernay-Tardif se concentre sur son rôle de joueur de football.

«Je le dis souvent à la blague, mais c’est vrai, un joueur de ligne offensive prend probablement plus de notes en réunion que j’en prends en médecine, a-t-il expliqué. C’est la nature du travail…on passe plus que 50% de notre temps devant des écrans, à regarder des films, à apprendre des stratégies..»

Pendant l’entre-saison, le futur médecin est demeuré en contact avec le personnel d’entraîneurs des Chiefs, car il ne peut pas se permettre de négliger l’entraînement, même s’il est loin des installations de son club.

«C’est primordial de m’assure que lorsque j’arriverai au camp d’entraînement, j’ai la forme physique et le bon état d’esprit pour aborder les prochaines semaines qui seront difficiles, a-t-il expliqué.»

Duvernay-Tardif est très optimiste quant aux ambitions des Chiefs d’aller jusqu’au bout cette année.