«Un but, c'est un but» - Radulov

Alexander Radulov et Nathan Beaulieu/PC/Paul Chiasson

Quand ces derniers lui ont fait remarquer que tous les trios du Canadien avaient été productifs lors la victoire de 5-1 contre les Flames de Calgary, ça réponse a été particulière.

« Ça n’a pas d’importance. Le but, c’est de remporter des matchs de hockey. Certains soirs, nous avons droit à la production de certains trios. Il faut continuer comme ça. »

On a aussi souligné la qualité de ses buts et ceux de ses coéquipiers. Le tir du revers de Radulov dans la partie supérieure du filet pour son deuxième de la soirée était de toute beauté.

« Vous savez, les buts, ils ne sourient pas... Un but, c’est un but. Parfois, ce sont de sales buts. Parfois, tu as droit à un rebond chanceux. Parfois, ce sont de jolis buts. Mais ils comptent tous pareils. »

Pour sa part, Andrew Shaw a réagi quand il a inscrit son septième but de la campagne. Un but qui a semblé le libérer après quelques matchs où il a laissé paraître sa frustration.

« Je suis un type émotif, a noté Shaw. Vous commencez à me connaître, sinon, c'est que vous ne regardez pas les matchs... Ce fut une superbe passe d'Andrighetto. »

