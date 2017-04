Partager

C'est le cas de Jaromir Jagr.

Le Tchèque, qui pourrait devenir libre comme l'air cet été, a réitéré son désir de jouer le plus longtemps possible.

«Quand les gens me posent la question, c’est qu’ils ne savent pas ce que représente le hockey pour moi. Quand vous parlez à quelqu’un qui a 70 ans, que vous lui demandez s’il veut continuer à vivre, il vous répond que oui. C’est la même chose pour moi avec le hockey.

«J’adore le hockey, a poursuivi celui qui occupe le deuxième rang des pointeurs dans l'histoire de la LNH, derrière un certain Wayne Gretzky. Je fais ça de ma vie. J’ai toujours l’envie, le désir.»

Jagr n'a pas voulu s'avancer sur les chances qu'il demeure avec les Panthers de la Floride, mais selon son coéquipier Jonathan Huberdeau, la position de l'équipe est claire dans ce dossier.

«Tu ne peux pas dire non à Jaromir Jagr, a déclaré le Québécois. C’est une légende. On verra ce qu’il va se passer l’an prochain. C’est plus sa décision. L’équipe souhaite qu’il revienne.»

Jagr a connu des statistiques moins impressionnantes cette saison, mais il a néanmoins atteint le plateau des 40 points.

Avant d'affronter le Canadien lundi soir, il avait inscrit 16 buts et amassé 43 points en 78 parties.

Pas mal pour le joueur le plus âgé du circuit.