«Tout ce qui s'est dit sur Weber s'avère exact» - Marc Bergevin

Partager

Bergevin a tout d’abord expliqué les raisons des deux années supplémentaires malgré la relève qui pousse au sein de l’organisation; Zachary Fucale vient de gagner la coupe Spengler avec le Canada et Charlie Lindgren va très bien avec les IceCaps.

«Premièrement, on est satisfait de son travail jusqu’à maintenant, a-t-il dit, à 31 ans il est encore très jeune. Sur la masse salariale, le montant est idéal. C’est un bon coéquipier, belles performances jusqu’à maintenant.»

Le directeur général a toutefois refusé de commenter le dossier d’Alexander Radulov qui lui aussi, depuis le 1er janvier, admissible à une prolongation de contrat.

«Lorsque je suis arrivé en poste j’ai été clair : je ne commenterai pas les négociations de contrat, et je ne commencerai pas aujourd’hui, a-t-il déclaré sans détour.»

Par contre il s’est dit très content du rendement du joueur russe.

Lorsque le nom de Shea Weber est venu dans la conversation, Bergevin n’a pas caché sa satisfaction d’avoir le vétéran défenseur dans sa formation.

«Tout ce qui s’est dit au sujet de Shea, s’avère exact, a dit Bergevin. Il nous donne plus de 25 minutes tous les soirs contre les meilleurs joueurs adverses. Il est solide défensivement, il a un bon tir. Au début de la saison, les équipes de l’est ont été prises au dépourvu par son tir. Ils ont appris à se défendre contre lui, mais jusqu’ici il a été comme un mur pour l’adversaire.»

L’autre aspect important de Shea Weber, pour Bergevin, est le leadership qu’il amène au sein de l’équipe.

«C’est un leader tranquille, comme Carey (Price), a-t-il raconté. Ils ne parlent pas beaucoup, mais quand ils entrent dans le vestiaire, ou quand ils te regardent, le message est clair; ils sont tout le temps concentrés sur ce qu’ils ont à faire. C’est le genre de leader qu’il est.»

Les Canadiens avaient des objectifs élevés au début de la saison, mais ils doivent se débrouiller sans leur meilleur attaquant, Alex Glachenyuk depuis quelques semaines.

«On va se calmer le pompon avec le championnat, a réagi Bergevin a une question portant sur les possibilités de championnats. On va commencer par faire les séries. C’est certain qu’on est satisfait du début de saison. On a eu beaucoup de blessures, mais en général on s’en est sorti assez bien sans Galchenyuk, Markov, Desharnais, Shaw, Pateryn.»

Bergevin a fait référence aux autres équipes de la LNH qui subissent aussi des contretemps.

«Stamkos à Tampa Bay qui ne sera pas prêt avant le mois de mars, a-t-il donné en exemple. C’est la réalité de la LNH; tu bâtis ton équipe durant l’été et t’espères pour le mieux du côté santé. Pour l’instant on est satisfait, mais on a encore beaucoup de pain sur la planche.»