Top 5 des fins de match dramatiques au Super Bowl

Voici un top 5 des derniers instants mémorables dans l’histoire du Super Bowl :

Super Bowl XLIX – Patriots 28, Seahawks 24. Après un long jeu spectaculaire qui plaçait les Seahawks à la porte des buts, tout le monde croyait que c’en était fini des Pats. Mais au lieu de confier le ballon à leur porteur-étoile Marshawn Lynch à la ligne d’une verge, Seattle a tenté une passe… qui a été interceptée. La pire décision de l’histoire, disent plusieurs.

Super Bowl XXXIV – Rams 23, Titans 16. Les Titans ont limité « The Greatest Show on Turf » à 23 points et se sont bien rapprochés de la zone des buts pour créer l’égalité, mais le receveur Kevin Dyson, même en s’étirant de tout son long, a été arrêté à la ligne d’une verge au dernier instant.

Super Bowl XXXVI – Patriots 20, Rams 17. Plutôt que d’écouler les dernières 90 secondes et aller en prolongation, comme le suggérait l’analyste de Fox, John Madden, Tom Brady et sa bande ont gagné du terrain et Adam Vinatieri a réussi son botté de 48 verges à la toute fin. La dynastie des Pats venait de naître.

Super Bowl XLIII – Steelers 27, Cardinals 23. Le receveur des Steelers, Antonio Holmes, s’est transformé en super-héros, captant quatre passes sur la séquence victorieuse, dont une de 40 verges qui plaçait Pittsburgh en excellente position, et bien sûr son touché en pleine extension, du bout des pieds, dans le coin de la zone des buts.

Super Bowl XXV – Giants 20, Bills 19. La puissante attaque des Bills a cru se sauver avec la victoire, mais le botteur Scott Norwood a raté son placement de 47 verges avec huit secondes au cadran. L’expression « Wide Right » est devenue légendaire.