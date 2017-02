Therrien fulmine

Partager

(98,5 FM) - Le moins qu'on puisse dire c'est que l'entraîneur des Canadiens, Michel Therrien, fulminait après la performance amorphe de la plupart de ses joueurs dans la défaite de 3-1 face aux Flyers à Philadelphie.

Son offensive a généré peu d’opportunités de marquer, y allant d’un maigre 16 tirs au but.

«Dès qu’on a marqué le premier but, on n’avait pas l’attitude pour être compétitif, a grommelé Therrien.»

Mais c’est surtout l’attaquant Andrew Shaw qui a subi les foudres de Therrien.

La punition d’indiscipline dont il a écopé en deuxième période a ouvert la porte aux Flyers qui ont nivelé la marque sur le but de Claude Giroux.

«C’est une très mauvaise pénalité, a insisté Michel Therrien. Tu ne peux pas prendre ce genre de punition là, c’est aussi simple que ça!»

Shaw a été cloué au banc en troisième période, jouant moins de 8 minutes dans toute la rencontre. Lorsqu’on lui a demandé s’il voulait ainsi lancer un message, la réponse de l’entraîneur a été lapidaire.

«J’aime autant pas répondre, a-t-il dit.»

Au cours du match Therrien a jonglé avec ses trios cherchant à créer une étincelle qui n’est jamais venue.

«Il n’y avait rien qui se passait, a-t-il constaté. Après avoir marqué le premier but, je n’aimais pas notre attitude, on n’était pas compétitif. On a voulu changer l’attitude, on n’avait pas encore la bonne en troisième.»

Michel Therrien n’a toutefois pas nié que les Flyers aient mérité leur victoire.

«C’est une équipe qui se bat pour faire les séries éliminatoires; nous autres aussi en passant, a-t-il lancé. Ils ont été plus compétitifs que nous autres.»

L’entraîneur des Canadiens n’a pas voulu y aller de grandes théories selon lesquelles le retour des joueurs réguliers aurait insufflé une attitude de facilitée à l’équipe.