Super Bowl LI : Une mi-temps dans « l'esprit de l'égalité »

Lady Gaga proposera-t-elle ses opinions politiques lors du spectacle de la mi-temps du prochain Super Bowl, ce dimanche 5 février?

La question brûlait les journalistes présents à la traditionnelle conférence de presse organisée en marge du début du week-end et des festivités du Super Bowl.

Lorsqu'on demande à Lady Gaga s'il elle entend faire une déclaration politique dimanche, ou tenter d'unir l'Amérique, la chanteuse demeure vague sur ses intentions.

« Je ne sais pas si je vais réussir à unifier l'Amérique. Vous demanderez à l'Amérique quand ce sera terminé. Les seules déclarations que je ferai durant le spectacle seront les mêmes que j'ai faites de manière consistante au cours de ma carrière. Je crois en la compassion et l'inclusion, je crois en l'esprit de l'égalité et que l'esprit de ce pays en est un de compassion, d'amour et de gentillesse », lance une Lady Gaga calme, posée et sûre d'elle.

Il faudra donc attendre au grand moment pour découvrir ce que nous prépare Lady Gaga, qui n'a visiblement pas l'intention d'abandonner ses « monstres » pour l'occasion, elle qui a dédié carrément sa présence « sur scène pendant 13 minutes » à ceux-ci lors de la conférence de presse organisée par la NFL.