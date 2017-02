Super Bowl LI : analyse des forces en présence et notre prédiction

Partager

Évidemment, tout commence avec les quarts-arrière Matt Ryan et Tom Brady, qui ont terminé la saison respectivement au premier et au deuxième rang pour ce qui est de la cote d’efficacité et qui sont les favoris pour le titre de joueur le plus utile. Ryan a permis à Atlanta d’enregistrer la huitième meilleure production offensive de l’histoire de la NFL et compte 18 passes de touché contre aucune interception à ses six derniers matchs – il est en feu! Quant à Brady, il commande l’attaque des Pats (troisième de la ligue) avec la même main de maître que toujours, distribuant le ballon à tous ses receveurs et exploitant toutes les failles de l’ennemi.

Les Falcons sont également dangereux avec le receveur Julio Jones, qui peut dominer à tout moment, ainsi que la combinaison des porteurs Devonte Freeman et Tevin Coleman. Leur unité offensive est si explosive qu’elle a jeté de l’ombre à la défense, certes très jeune, mais drôlement rapide.

Les Patriots ont l’expérience de leur côté (il s’agit d’une septième participation au Super Bowl dans l’ère Brady), mais surtout un entraîneur en Bill Belichick qui s’assure que son club est toujours le plus préparé et qui trouve le moyen de neutraliser la plus grande force d’un adversaire.

Quatre des cinq Super Bowl ayant opposé la meilleure attaque à la meilleure défense ont été gagnés par cette dernière, tandis que Brady sera plus motivé que jamais après avoir été suspendu quatre matchs en début de saison à la suite du fameux « Deflategate », alors notre prédiction : Patriots 30, Falcons 24.