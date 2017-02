Son premier et son 1000e match à Montréal

Partager

999 matchs plus tard, Julien montre une excellente fiche de 539 victoires, 333 défaites, 10 matchs nuls et 117 revers en prolongation.

Avec 1000 matchs, il rejoint un groupe sélect de 27 entraîneurs-chefs dans l'histoire du circuit Bettman.

Joël Quenneville est l'entraîneur actif comptant le plus grand nombre de rencontres dirigées avec 1517. Il reste bien loin du meneur de tous les temps, Scotty Bowman avec ses 2141 matchs derrière un banc.

Match important

Le Tricolore tentera ce soir d'inscrire deux gains d'affilée pour la première fois depuis la fin janvier.

Si Carey Price semble avoir retrouvé sa touche magique, il en est tout autre des attaquants qui ne revendiquent que 20 buts lors des 11 derniers matchs.

Quant aux Islanders, ils montrent une excellente séquence depuis que Doug Weight a remplacé Jack Capuano aux commandes de l'équipe.

Avec une fiche de 11-4-2 sous la férule de Weight, les Islanders sont au plus fort de la course pour la dernière place donnant accès aux séries. Ils luttent actuellement avec les Bruins, les Maple Leafs et les Panthers pour accéder à la «danse du printemps».