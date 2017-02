Selon Daniel Brière, Michel Therrien avait les joueurs pour réussir

Partager

Le collaborateur du 98,5 Sports n’est pas étonné outre mesure de la tournure des événements même s’il croyait que Therrien avait encore du temps devant lui. Selon Brière, Marc Bergevin aurait été justifié l’été dernier de faire un changement d’entraîneur suite à la fin de saison catastrophique de l’équipe.

«Carey Price a mis le doigt dessus après le dernier match, a rappelé Brière. C’est une équipe qui ne semblait plus avoir d’identité. Je regardais cette équipe-là, contre les Bruins de Boston; il n’y avait rien en attaque, on ne produisait rien, on se repliait défensivement, on jouait à l’extérieur, personne n’attaquait le filet.»

L’ancien joueur estime que Carey Price a tout à fait le droit de faire ce genre de commentaire, compte tenu de sa feuille de route et de son importance au sein du club.

«Il ne s’excluait pas du groupe, j’en suis convaincu, a dit Brière.»

Par ailleurs Daniel Brière s’insurge contre ceux qui prétendent que le congédiement de Michel Therrien était la solution facile parce que la direction n’a pas donné à l’entraîneur les ressources nécessaires pour connaître du succès.

«Je ne suis pas d’accord, a-t-il déclaré. Marc Bergevin a fait de l’excellent travail et on sait qu’aujourd’hui ce n’est pas facile de faire des transactions. Dans les dernières années, Marc Bergevin a fait beaucoup de travail dans ce sens-là.»

Brière a rappelé que Bergevin était allé chercher Jeff Petry, qu’il avait obtenu Tomas Vanek pour la fin de saison et les séries éliminatoires en 2014, alors qu’il était le plus gros nom disponible à la date limite des transactions. Il a embauché Alexander Radulov et il réalisé la transaction majeure impliquant P.K. Subban et Shea Weber.

«Il a donné beaucoup de vétérans à Therrien, a-t-il dit. Il a assuré une meilleure présence en ce qui concerne le leadership. Il a fait tout ce qu’il a pu. Il ne pouvait pas passer à côté de la chance de ramener Claude Julien.»

En ce qui concerne Claude Julien, Brière est d’ailleurs catégorique

«Claude Julien c’était le meilleur entraîneur disponible en ce moment, a-t-il affirmé. De plus il parle français, ce qui est un plus dans le marché montréalais. »