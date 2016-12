«Sa réaction, je ne l'ai pas vue» - Therrien

Partager

Retiré de la rencontre après le 4e but des Sharks en deuxième période, Price n’a pas donné une tape d’encouragement à son substitut Al Montoya quand les deux gardiens se sont croisés sur la patinoire.

Puis, quand il a quitté la surface glacée avant de se diriger temporairement vers le vestiaire, Price a jeté un regard sans équivoque vers le groupe d'entraîneurs.

Le gardien est revenu au banc prendre la place de l’auxiliaire pour conclure la deuxième période, mais il n’était pas au banc des siens en troisième. Price a accordé 4 buts sur 18 tirs.

Sans surprise, la première question posée à Michel Therrien lors de son point de presse visait à commenter la réaction de Price à sa sortie hâtive.

« Premièrement, sa réaction, je ne l’ai pas vue, parce que je n’ai pas porté attention à ça. »

« Il y a un paquet de bonnes raisons de l’avoir sorti. De un, on voulait lancer un message aux joueurs. Je n’avais pas la manière dont l’équipe jouait devant lui. Ça ne donnait rien de laisser ton gardien de but dans une situation comme ça.

« De deux, on voulait se donner la chance de le remettre (devant le filet) demain (contre les Capitals, à Washington). Quand tu analyses tout ça, pour nous, c’était la bonne décision à prendre. Quand tu viens à prendre des décisions comme ça, ce n'est pas contre le gardien de but.

« Quand tu donnes un but tôt en deuxième période, il n'y a pas de positif à garder ton gardien numéro un, surtout à la maison. Mais les athlètes sont fiers. Il n'y a pas un gardien de but qui aime ça se faire sortir. Et ça, je le comprends très bien. »