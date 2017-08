Roger Goodell bien en selle à la tête de la NFL

Le reporter Daniel Kaplan du Sports Business Journal a révélé, lundi matin, que celui que les médias surnomment «l'homme le plus puissant du sport» signera bientôt une prolongation de contrat de cinq saisons qui entrera en vigueur à la fin 2019.

Reporting today in @sbjsbd NFL close to extending @nflcommish contract for another 5 years thru '24. Goodell's current contract ends in '19