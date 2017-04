Rangers 1 Canadien 0 (2e entracte) - vidéo

À bien des égards, cette série de premier tour est percue comme celle de la revanche de la finale de l'Association de l'Est de 2014, quand les Rangers avaient battu le Canadien après que le gardien Carey Price ait été blessé par Chris Kreider.

Le Tricolore a remporté ses trois matchs cette saison face à la formation new-yorkaise.

La cérémonie d'avant-match a été ponctuée d'une vidéo sur grand écran, de tambours, de la présence du flambeau porteur de la flamme et de l'interprétation de l'hymne national américain par Sara Diamond et celui du Canada par Ginette Reno

Le film de la rencontre

Les premières minutes sont disputées à vive allure et les joueurs des deux équipes distribuent allégrement les solides mises en échec, notamment Jordie Benn qui fait comprendre à tout le monde qu'il est rétabli.

Dwight King obtient la première chance du Canadien. Son tir donne du mal à Henrik Lundqvist et ce dernier peine à contrôler le retour.

Brendan Gallagher écope de la première pénalité de la rencontre pour avoir fait trébucher Marc Staal, mais les Rangers ne sont nullement menaçants à cinq contre quatre, notamment en raison du bon travail de Paul Byron et de Steve Ott.

Le Canadien domine 8-2 pour les tirs au but à mi-chemin de la période, mais ce sont les Rangers qui prennent les devants. Tomas Plekanec remporte une mise en jeu dans le cercle d'engagement gauche, mais Tanner Glass balaie la rondelle libre d'un tir du revers qui surprend Price dans le haut du filet: 1-0 Rangers.

This Tanner Glass ? has the #Blueshirts up 1-0 in Montreal!! pic.twitter.com/FzwlCzLVYm