Radulov exigerait six ans et 42 M$

Selon l'informateur hockey de TSN Pierre LeBrun, le Russe demanderait un contrat d'une durée de six saisons avec un salaire annuel moyen de 7 M$.

Radulov, qui aura 31 ans dans deux semaines, serait donc sous contrat jusqu'à presque 37 ans.

Le directeur général du Canadien, Marc Bergevin, ne lui accordera jamais un aussi long contrat.

Hearing that Radulov's latest contract ask was six years at $7 M per season. No way Habs do that...