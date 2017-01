Quel fut le plus grand match de l'histoire du Super Bowl? (vidéos)

Partager

Un fan fini des Patriots de la Nouvelle-Angleterre choisira probablement le Super Bowl XLIX, lorsque les Patriots ont assuré leur victoire sur les Seahawks sur ce qui est devenu le pire choix de jeu de l’histoire du football. Alors que les Seahawks sont à la ligne de 1 des Patriots avec 26 secondes à jouer, l'entraîneur Pete Caroll décide d'y aller par la passe plutôt qu'au sol avec Marshawn Lynch. Résultat: Malcolm Butler intercepte la passe de Russel Wilson pour femer les livres, 28-24 Patriots

Ceux des Giants de New York auront une préférence pour le XLII qui a vu Eli Manning réussir un «Hail Mary» à David Tyree sur le dernier jeu du match pour battre les Patriots 17-14 : année où les Pats avaient gagné tous leurs matchs…jusqu’à la passe miraculeuse du plus jeune des Manning.

Les partisans des Steelers fouilleront dans leurs souvenirs et remonteront jusqu’au 13e SB lorsque les hommes en noir et jaune avaient défait les Cowboys de Dallas dans un match épique. Un attrapé magique de Lynn Swan des Steelers et un des plus grands affrontements de quart-arrières jamais vus : Terry Bradshaw des Steelers vs Roger Staubacch des Cowboys.

Pour les admirateurs des 49ers de San Francisco, rien de plus magique que le SB XXIII qui avait vu le grand Joe Montana réussir une chevauché fantastique au 4e quart pour battre la défensive des Bengals de Cincinnati du légendaire Dick Lebeau. Jerry Rice, le meilleur receveur de passe de tous les temps, compléta la rencontre avec 215 verges de gains sur 11 attrapés. Les Niners l’emportèrent 20-16.

Comment oublier une des plus grandes surprises de l’histoire, tous sports confondus, quand les Jets de New York mené par le quart-arrière playboy Joe Namath eurent raison des Colts de Baltimore et du grand Johnny Unitas par la marque de 16-7. C’était seulement le 3e Super Bowl : cette victoire des Jets de l’American Football League sur les représentants de la National Football League mena à l’incontournable fusion de la NFL et de l’AFL.

Il y a tellement d’histoires à raconter.

Le journaliste Will Brinson, de cbssports.com s’est amusé à faire un classement du pire au meilleur match de Super Bowl. C’est effectivement le XLIX qui est son choix. Par contre celui de l’année précédente, lorsque les Seahawks ont défait les Broncos 43-8, vient au 49e rang.

Quant au pire, Brinson estime que c’est le XXIX lorsque les 49ers de San Francisco laminèrent les Chargers de San Diego 49-26.