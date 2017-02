Que faisait Jim Popp au match des Maple Leafs?

Mardi soir, Popp, qui habite la Caroline, a été aperçu au Centre Air Canada, assistant au match de hockey entre les Maple Leafs et les Jets de Winnipeg.

Selon Dave Naylor de TSN, Popp a bel et bien rencontré les propriétaires des Argonauts, mardi.

Ex-Mtl Alouettes GM Jim Popp seen at Jets-Leafs game with MLSE chairman/Argo co-owner Larry Tanenbaum.#argos pic.twitter.com/mjEroyw7Yx