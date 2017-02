Que dire à Michel 2 semaines après le match des étoiles?

Partager

Et voilà. Après quelques jours de rumeurs, Michel Therrien a été remercié par les Canadiens de Montréal. Et je ne vous apprends rien en vous disant qu’il a été remplacé par Claude Julien, ex-entraineur des Bruins de Boston. On l’avait tous un peu vu venir, mais ce fut quand même un choc.

Il y a premièrement la façon avec laquelle tout ça a été annoncé. Rares ont été les titres qui parlaient directement du congédiement de Michel. On disait plutôt que Claude allait le remplacer. Les Canadiens sont en congé jusqu’à samedi. Je me demande l’effort que ça aurait pris de séparer les annonces. Mardi soir: congédiement. Jeudi matin: embauche. Juste pour continuer à montrer aux amateurs que le CH a de la classe. Je ne veux pas dire qu’ils ont étés dégueulasses, mais personnellement j’aurais fait ça différemment.

