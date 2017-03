« Quand tu lui donnes de la place, Alex est capable de faire beaucoup de bonnes choses»

Partager

(98,5 Sports) - L'entraîneur du Tricolore était satisfait de la performance de ses hommes qui ont encore une fois remporté une victoire en prolongation.

Les joueurs du Tricolore semblent être en confiance et en parfait contrôle de la situation quand vient le temps de jouer la prolongation.

«Ça fait quatre matchs qu’on gagne dans ces circonstances, a constaté Julien. La confiance est quand même bonne et on semble trouer les moyens de gagner.»

Si Paul Byron a été crédité du but, tout le mérite revient à Alex Galchenyuk qui a exécuté un jeu magistral en territoire des Canucks avant de tirer la rondelle qui a dévié sur Byron avant qu’un bond traître ne trompe Ryan Miller.

«Alex quand tu lui donnes de la place, il est capable de faire beaucoup de bonnes choses, a affirmé Claude Julien. Plus il a de l’espace, meilleur il est. Il excelle dans ces situations. Il fait de bonnes choses dans les trois contre trois.»

Marc Bergevin a spécifié lors de la journée limite des transactions qu’il comptait sur son personnel de soutien pour qu’il recommence à contribuer offensivement comme il le faisait en début de saison. Torrey Mitchell et Paul Byron ont été les marqueurs et Andrew Shaw a obtenu une aide sur le but de Mitchell.

«Ce sont des signes encourageants de voir différents joueurs marquer de buts, a admis Julien. Il ne faut pas toujours se fier sur les mêmes joueurs à tous les matchs. On a un bon effort du premier au quatrième trio et de la première paire de défenseurs à la troisième.»

Claude Julien a aussi réitéré son admiration pour son gardien Carey Price qui a encore connu un très bon match selon les standards qu’il a établis.

«Je disais wow quand je l’avais aux Olympiques avec Équipe-Canada, mais là j’ai la chance de dire wow plus souvent, a-t-il dit avec humour. Il donne tellement de confiance à son équipe. C’est important pour une équipe de savoir que quand tu fais une erreur, tu as un gardien qui va arrêter la rondelle 99% du temps.»